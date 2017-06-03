Дональд Трамп підписав нову версію імміграційного указу
Документ припиняє в'їзд в країну громадян шести країн і програму прийому біженців, повідомляє СNN.
Зокрема, згідно з указом, в'їзд в США буде тимчасово заборонено (на 90 днів) жителям Судану, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі та Ємену. При цьому заборона не торкнеться тих, у кого є діюча віза, видана до 27 січня, або вид на проживання в США.
Від попереднього указу, припиненого судом, новий документ відрізняється головним чином відсутністю в списку країн Іраку.
Як зазначає видання, Ірак виключено з "чорного списку", оскільки він поліпшив інформування американської влади про своїх громадян, що в'їжджають на територію США.
Крім того, документом на 120 днів призупиняється програма прийому біженців — однак ця міра не поширюється на тих, кого вже прийняли або зобов'язалися прийняти і призначили час прибуття на американську територію.
Документ набирає чинності 16 березня.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп в січні підписав указ, згідно якому в країні тимчасово призупинено прийом біженців з Сирії. Також, терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Як наслідок, десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.
Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.
Сам Трамп заявив, що через 90 днів буде відновлено видачу віз громадянам мусульманських держав, що потрапили до списку обмежень.
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