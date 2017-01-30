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Трамп пообіцяв повне відновлення видачі віз у США через три місяці

Трамп заявив, що обмеження введені в зв'язку з питаннями безпеки
Президент США Дональд Трамп заявив, що через 90 днів буде відновлено видачу віз громадянам мусульманських держав, що потрапили до списку обмежень.
Трамп пообіцяв повне відновлення видачі віз у США через три місяці Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

За цей період буде проведена перевірка існуючих служб безпеки, які працюють у сфері міграції, передає Reuters.

Він також заявив, що обмеження для громадян семи країн були введені не за релігійним принципом.

"Справа не в релігії - справа в тероризмі та бажання зберегти країну в безпеці", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно якому в країні тимчасово призупинено прийом біженців з Сирії. Також, терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Як наслідок, десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

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