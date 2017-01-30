Трамп пообіцяв повне відновлення видачі віз у США через три місяці

Трамп заявив, що обмеження введені в зв'язку з питаннями безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що через 90 днів буде відновлено видачу віз громадянам мусульманських держав, що потрапили до списку обмежень.

За цей період буде проведена перевірка існуючих служб безпеки, які працюють у сфері міграції, передає Reuters.

Він також заявив, що обмеження для громадян семи країн були введені не за релігійним принципом.

"Справа не в релігії - справа в тероризмі та бажання зберегти країну в безпеці", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно якому в країні тимчасово призупинено прийом біженців з Сирії. Також, терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Як наслідок, десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.