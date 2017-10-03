П'ять штатів подали позови проти нового міграційного указу Трампа

П'ять американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.

Як повідомив у четвер генеральний прокурор штату Вашингтон, він просить федеральний суд в Сіетлі поширити заборону на дію першого указу президента на нову директиву, бо обидва документи, на його думку, протизаконно дискримінують мігрантів за ознакою віросповідання. Про це пише Радіо Свобода.

Як заявив генеральний прокурор штату, в результаті виконання нового указу його штату буде завдано економічну і іншу шкоду, яку можна порівняти з тією, що було завдано першим указом.

Перший варіант указу наказував тимчасово припинити допуск в США іммігрантів і біженців з семи країн з переважно мусульманським населенням - Сирії, Лівії, Іраку, Ємену, Ірану, Судану і Сомалі. Його дія була заблокована рішенням судді, який виявив в ньому ознаки порушення конституції країни. У переглянутої версії, яка була підписана Трампом в понеділок, зі списку видалена одна країна - Ірак. Заборона на в'їзд знято також з усіх громадян шести інших країн, що мають посвідку на проживання в США або діючу візу.

До позову штату Вашингтон приєдналися Міннесота, Орегон, Нью-Йорк і Массачусетс.

Як повідомлялось, Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн. Новий указ передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян шести країн: Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Він також припиняє прийом біженців з усього світу на 120 днів. У новій редакції антиміграційного указу також немає положень, що дають пріоритет для біженців-християн з мусульманських країн.

