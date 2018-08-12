Групу українських еко-активістів не пустили в Польщу на кліматичний саміт
Олеся Крамаренко у відеозверненні, опублікованому на її сторінці в Facebook, зазначила, що поки не відомі офіційні причини, за яких прикордонна служба Польщі 7 грудня затримала її і ще п'ятьох колег- київських ековолонтерів з Києва - під час в'їзду в країну для участі в кліматичному саміті ООН у Катовіце. При цьому, за її словами, їх видворили з позначкою в паспортах "загроза національній безпеці", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Еко-активістка просить співгромадян утриматися від маніпулятивних версій інциденту, і дочекатися офіційних можливих пояснень влади Польщі.
Вона зазначила, що у всіх шести українців, не допущених до Польщі, документи були в порядку, у польських прикордонників не було претензій до їх оформлення, в багажі української групи не було недозволених речей - "везли з собою державний прапор України".
Активістка утрималася від озвучування будь-яких версій інциденту, підкресливши, що сподівається на справедливість.
У запорізьких пабліках місцеві активісти припускають, що проблеми на кордоні для українських ековолонтеров могли створити ті, хто не зацікавлений в широкому поширенні фактів про масштаби екологічного лиха в Запоріжжі й Україні в цілому.
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