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Групу українських еко-активістів не пустили в Польщу на кліматичний саміт

"Давайте стримувати викиди СО2, а не людей"
Запорізька еко-активістка Олеся Крамаренко, якій разом з групою київських еко-активістів 7 грудня відмовили у в'їзді до Польщі для участі в кліматичному саміті під егідою ООН (COP24) в Катовіце, чекає офіційних пояснень даної відмови.
Групу українських еко-активістів не пустили в Польщу на кліматичний саміт Фото: з вільних джерел

Олеся Крамаренко у відеозверненні, опублікованому на її сторінці в Facebook, зазначила, що поки не відомі офіційні причини, за яких прикордонна служба Польщі 7 грудня затримала її і ще п'ятьох колег- київських ековолонтерів з Києва - під час в'їзду в країну для участі в кліматичному саміті ООН у Катовіце. При цьому, за її словами, їх видворили з позначкою в паспортах "загроза національній безпеці", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Еко-активістка просить співгромадян утриматися від маніпулятивних версій інциденту, і дочекатися офіційних можливих пояснень влади Польщі.

Вона зазначила, що у всіх шести українців, не допущених до Польщі, документи були в порядку, у польських прикордонників не було претензій до їх оформлення, в багажі української групи не було недозволених речей - "везли з собою державний прапор України".

Активістка утрималася від озвучування будь-яких версій інциденту, підкресливши, що сподівається на справедливість.

У запорізьких пабліках місцеві активісти припускають, що проблеми на кордоні для українських ековолонтеров могли створити ті, хто не зацікавлений в широкому поширенні фактів про масштаби екологічного лиха в Запоріжжі й Україні в цілому.

"Давайте стримувати викиди СО2, а не людей. Я сподіваюся, що будуть лякати не активісти, а реальні цифри, які ми спостерігаємо сьогодні в наших містах з викидів СО2, промислових викидів, забруднення річок і вирубки лісів. Шановні політики, олігархи, господарі великих підприємств, давайте боротися з тим, що відбувається з екологією в Україні. Боротися з наслідками. А не з людьми", - закликала Олеся Крамаренко в своєму відеозверненні.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу у Львові заявив, що відносини України й Польщі - доволі добрі, про конфлікт між країнами не йдеться.
 
 
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08 12 2018 19:20
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