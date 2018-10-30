Між Україною і Польщею немає конфлікту, але є "емоційний контекст", - Клімкін
"У нас немає конфлікту, але є емоційний контекст. Часто ця емоційність ґрунтується на історичних подіях. Польські політики прагнуть розставити всі крапки над "і", лише ґрунтуючись на своєму баченні історичних подій. Історія – складна штука. Спільна історія – ще складніша", - сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства, передає "Європейська правда".
Клімкін закликав політиків не спекулювати історією і виважено підходити до вирішення історичних питань.
"Там, де йдеться про історію, немає місця емоціям. Я намагаюся донести польським колегам, що держава не може відповідати за злочини окремих воєнізованих загонів, непідконтрольних державі. Ставити знак рівності між окремими загонами – це маразм, це не відповідає ані історичній правді, ані реальності. Політики не мають спекулювати історією. Політика – це для сучасності і майбутнього, а історію потрібно залишити для науковців. Для держави важливо дивитися вперед, а не у минуле", - пояснив він.
Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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