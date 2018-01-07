CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІспанська неурядова організація Proactiva Open Arms врятувала 60 біженців у Середземному морі.
Фото: AP
Фото: APПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іспанська організація врятувала 60 біженців у Середземному морі
"Продовжуємо захищати право невидимок на життя"
Фото: AP
"Не зважаючи на перешкоди, ми продовжуємо захищати право невидимок на життя", - заявили Open Arms у своєму Twitter, повідомляє Deutsche Welle.
Фото: AP
Фото: AP
Нагадаємо, біля берегів Лівії перекинувся і затонув човен зі 120 мігрантами, внаслідок чого троє людей загинули, ще близько 100 вважаються зниклими безвісти, серед них двоє немовлят та троє дітей до 12 років.
Додамо, Євросоюз має намір створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн, щоб скоротити потік людей, що переправляються через Середземне море.
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01 07 2018 11:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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