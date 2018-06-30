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Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами, троє людей загинули

Понад 100 вважаються зниклими безвісти
Біля берегів Лівії перекинувся і затонув човен зі 120 мігрантами, внаслідок чого троє людей загинули, ще близько 100 вважаються зниклими безвісти, серед них двоє немовлят та троє дітей до 12 років.
Біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами, троє людей загинули Фото: afp.com

16 людей вдалося врятувати. Вони розповіли, що човен почав тонути через кілька годин після відправлення з Гарабулли, на схід від Тріполі, після вибуху на ньому, повідомляє агентство AFP.


Фото: afp.com
 

17-річний Кобрем, якого врятували, розповів, що за переправу він заплатив контрабандистам $400.

Серед пасажирів були громадяни Марокко та Ємену. Судно виявили рибалки, вони й зв’язалися з береговою охороною Лівії, за даними видання.

Лівійські рятувальники "були змушені покинути більшість тіл мігрантів, загиблих унаслідок аварії, через брак ресурсів", додає капітан берегової охорони.

Нагадаємо, Євросоюз має намір створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн, щоб скоротити потік людей, що переправляються через Середземне море. 

 
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30 06 2018 13:17
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