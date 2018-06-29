Лідери ЄС домовилися про міграційну політику і санкції проти Росії
Про це повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.
EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration.— Donald Tusk (@eucopresident) June 29, 2018
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель повідомив, що лідери ЄС прийшли до "проривної" угоди після того, як засідали всю ніч, - інформує DW.com.
За даними джерела агентства dpa в дипломатичних колах, табори для прийому врятованих після переправи через море біженців будуть створені в країнах-членах Євросоюзу, які погодяться на це. З цих таборів мігранти будуть розподілятися також по тих країнах ЄС, які готові добровільно їх прийняти.
Крім того, Євросоюз має намір створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн, щоб скоротити потік людей, що переправляються через Середземне море. Поки неясно, які країни готові приймати біженців і створити табори.
Як стало відомо з дипломатичних кіл в Брюсселі, лідери країн-членів Євросоюзу також ухвалили рішення щодо подальшого продовження економічних санкцій щодо Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Прийняті раніше штрафні заходи діють до 31 липня.
Як повідомлялося, увечері в четвер Італія заблокувала заяву учасників саміту в Брюсселі.
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