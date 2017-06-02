Київ засипатиме снігом цілий день
"Сніг буде тривати протягом сьогоднішнього дня, але його кількість складе всього 4-5 мм, або 5-6 см, якщо рахувати висоту снігового покриву. Загалом за минулу добу в Києві випало 11 мм опадів у вигляді снігу. Висота снігового покриву зросла на 12 см. Це абсолютно звичайне явище для зимового періоду, тут ніякої небезпеки не повинно було бути", - повідомив керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, інформує "112 Україна".
У гідрометцентрі прогнозують, що завтра і післязавтра в Києві також буде йти сніг, але помірний. Це буде супроводжуватися зниженням температури повітря, яке почнеться вранці 7 лютого.
"Температура повітря знизиться до 10-12 градусів морозу. Протягом наступних днів вона становитиме 14-16, в окремі дні навіть 17-19 градусів морозу. Найнижча температура повітря буде спостерігатися на сході і північному сході України, де морози будуть досягати 20-25 градусів. Найтепліше буде на заході і півдні України", - розповів Кульбіда.
Послаблення морозів розпочнеться приблизно з 12 лютого. Протягом тижня будуть триматися помірні морози для нинішньої пори року.
Через сильний снігопад Київ паралізували 10-бальні затори. У місті відбулося близько 15 ДТП.
На Південному і Дарницькому мосту, а також на мосту Патона паралізовано рух у напрямку правого берега. Через аварію затор на Броварському пр. в напрямку від ст. м "Чернігівська" до Гідропарку.
Також через негоду громадський транспорт Києва переходить на спеціальний режим руху.
Нагадаємо, у січні на дорогах України, внаслідок складних погодних умов та підвищеної аварійної ситуації, за добу загинули 4 людини та 83 були травмовані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: