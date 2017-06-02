Київ засипатиме снігом цілий день

Синоптики прогнозують, що сильний снігопад у Києві 6 лютого триватиме цілий день.

"Сніг буде тривати протягом сьогоднішнього дня, але його кількість складе всього 4-5 мм, або 5-6 см, якщо рахувати висоту снігового покриву. Загалом за минулу добу в Києві випало 11 мм опадів у вигляді снігу. Висота снігового покриву зросла на 12 см. Це абсолютно звичайне явище для зимового періоду, тут ніякої небезпеки не повинно було бути", - повідомив керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, інформує "112 Україна".

У гідрометцентрі прогнозують, що завтра і післязавтра в Києві також буде йти сніг, але помірний. Це буде супроводжуватися зниженням температури повітря, яке почнеться вранці 7 лютого.

"Температура повітря знизиться до 10-12 градусів морозу. Протягом наступних днів вона становитиме 14-16, в окремі дні навіть 17-19 градусів морозу. Найнижча температура повітря буде спостерігатися на сході і північному сході України, де морози будуть досягати 20-25 градусів. Найтепліше буде на заході і півдні України", - розповів Кульбіда.

Послаблення морозів розпочнеться приблизно з 12 лютого. Протягом тижня будуть триматися помірні морози для нинішньої пори року.

Через сильний снігопад Київ паралізували 10-бальні затори. У місті відбулося близько 15 ДТП.

На Південному і Дарницькому мосту, а також на мосту Патона паралізовано рух у напрямку правого берега. Через аварію затор на Броварському пр. в напрямку від ст. м "Чернігівська" до Гідропарку.

Також через негоду громадський транспорт Києва переходить на спеціальний режим руху.

Нагадаємо, у січні на дорогах України, внаслідок складних погодних умов та підвищеної аварійної ситуації, за добу загинули 4 людини та 83 були травмовані.