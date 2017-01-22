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За добу на українських дорогах через негоду загинули четверо людей

У шести областях зафіксовано зростання кількості ДТП від 10% до 50%
На дорогах України, внаслідок складних погодних умов та підвищеної аварійної ситуації, за добу загинули 4 людини та 83 були травмовані.
За добу на українських дорогах через негоду загинули четверо людей Фото: new.kh.ukravtodor.gov.ua

Критичними за рівнем аварійності були автошляхи Донецької та Івано-Франківської областей, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Ще у 6 областях (Львівській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях) зафіксовано зростання кількості ДТП від 10% до 50%.

Нагадаємо, що в Україні через погані погодні умови на дорогах загинули 9 людей, ще 66 були травмовані протягом 14 січня.

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22 01 2017 16:36
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