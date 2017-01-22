CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа дорогах України, внаслідок складних погодних умов та підвищеної аварійної ситуації, за добу загинули 4 людини та 83 були травмовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу на українських дорогах через негоду загинули четверо людей
У шести областях зафіксовано зростання кількості ДТП від 10% до 50%
Фото: new.kh.ukravtodor.gov.ua
Критичними за рівнем аварійності були автошляхи Донецької та Івано-Франківської областей, повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Ще у 6 областях (Львівській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях) зафіксовано зростання кількості ДТП від 10% до 50%.
Нагадаємо, що в Україні через погані погодні умови на дорогах загинули 9 людей, ще 66 були травмовані протягом 14 січня.
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