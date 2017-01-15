Дев’ятеро осіб загинули на дорогах через негоду в Україні Критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях

В Україні через погані погодні умови на дорогах загинули 9 людей, ще 66 були травмовані протягом 14 січня.

Фото:strichka.com

У деяких областях ситуація з аварійністю критична, - повідомляє прес-служба Нацполіції. «Критичний рівень аварійності – у п’яти областях, напружена обстановка ­– у ще п’яти регіонах. Критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях», — інформує прес-служба. Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов знеструмленими залишаються 55 населених пунктів. В усіх випадках жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів не було. Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України. Нагадаємо, за 11 січня, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.

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