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Дев’ятеро осіб загинули на дорогах через негоду в Україні

Критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях
В Україні через погані погодні умови на дорогах загинули 9 людей, ще 66 були травмовані протягом 14 січня.
Дев’ятеро осіб загинули на дорогах через негоду в Україні Фото:strichka.com

У деяких областях ситуація з аварійністю критична, - повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Критичний рівень аварійності – у п’яти областях, напружена обстановка ­– у ще п’яти регіонах. Критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях», — інформує прес-служба.

Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов знеструмленими залишаються 55 населених пунктів.

В усіх випадках жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів не було.

Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.

Нагадаємо, за 11 січня, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.

 

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15 01 2017 12:51
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