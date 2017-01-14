На Західній Україні знеструмлено 55 населених пунктів
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій станом на 18:00 суботи.
Зокрема, у Закарпатській області знеструмлено 16 н.п., Львівській – 39.
Крім того, на території Закарпатської області сталося сходження 4 снігових лавин у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 "Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів".
О 16:40 відбулось сходження снігової лавини на автошлях місцевого значення між с. Красне та смт Усть-Чорна Тячівського району.
В усіх випадках жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає. Дорогу розчищено, проїзд забезпечено.
На дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.
Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.
Нагадаємо, за 11 січня, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.
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