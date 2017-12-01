Минулої доби на українських дорогах загинули три людини, ще 59 травмовані
Критичними за рівнем аварійності наразі залишаються 7 регіонів України.
"Так, у Івано-Франківський, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в шести областях рівень аварійності залишається високим", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції України.
Також зазначається, що в Одеській області на трасах М-13 та М-15 обмежено рух автотранспорту.
Нагадаємо, 9 січня у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули вісім та травмовані 45 громадян.
Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.
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