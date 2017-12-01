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Минулої доби на українських дорогах загинули три людини, ще 59 травмовані

Критичними за рівнем аварійності наразі залишаються сім регіонів України
За минулу добу, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.
Минулої доби на українських дорогах загинули три людини, ще 59 травмовані Фото: Корреспондент

Критичними за рівнем аварійності наразі залишаються 7 регіонів України.

"Так, у Івано-Франківський, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях зафіксовано критичний рівень аварійності. Ще в шести областях рівень аварійності залишається високим", - йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції України.

Також зазначається, що в Одеській області на трасах М-13 та М-15 обмежено рух автотранспорту.

Нагадаємо, 9 січня у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули вісім та травмовані 45 громадян.

Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.

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12 01 2017 11:22
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