Через негоду в аваріях загинули восьмеро осіб минулої доби

Критична за рівнем аварійності ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули вісім та травмовані 45 громадян.

Критична за рівнем аварійності ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Складною продовжує лишатися ситуація на дорогах Львівщини та Вінниччини. Про це повідомляє Національна поліція України.

Рух автотранспорту та рух вантажних автомобілів обмежено у Одеській області.

На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

Станом на вчорашній день в результаті ускладнених погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п'ять і травмовано 45 громадян.

Нагадаємо, протягом 8 січня від переохолодження в Львівській області померло двоє осіб, ще семеро госпіталізовано до лікарень