В Україні в період з 5 по 7 січня в ДТП загинули 22 людини

За минулу добу в результаті ускладнених погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п'ять і травмовано 45 громадян.

У період з 5 по 6 січня на автодорогах загинуло 17 осіб, травми отримали 128 громадян, йдеться на сайті Нацполіції.

В Одеській області продовжено заборону на рух транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного і місцевого значення, крім автошляхів М-05 Київ - Одеса та М-28 Одеса - Південний, повідомила прес-служба Одеської обладміністрації.

У неділю з 11:00 в Вінницькій області введено обмеження для руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі М-21 Житомир - Могилів-Подільський з 131 кілометри до 214. У Кіровоградській області рух автомобільного транспорту відновлено майже на всіх напрямках. Обмеження залишаються лише на автомобільній дорозі державного значення М-13 Кіровоград-Платонове. Крім того, на трасі Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя діє заборона для проїзду для великовантажного і пасажирського транспорту, повідомляє держкомпанія "Автомобільні дороги України".

Нагадаємо, що за останню добу в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях рятувальники звільнили більше тисячі людей зі снігових заметів.