Більше тисячі людей рятувальники звільнили зі снігових заметів на півдні України
Через перемети в полях застрягли пасажирські автобуси, карети швидкої допомоги, вантажівки і приватні машини, повідомляє "ТСН".
В Ізмаїльському районі Одеської області близько 30 машин заблоковано у снігах уже майже добу. Транспорт рятувальників пробратися до них не може. Тягач, який попросили у військових, зламався на півдорозі.
Застрявати в заметах транспорт в Одеській області почав ще відучора, з 11-ї ранку. Приблизно тоді на трасі Одеса-Рені поблизу села Кринички зупинилися 30 одиниць транспорту, в тому числі рейсовий автобус і приватні авто. У них - понад півсотні людей, є і маленькі діти. Люди добу волали про допомогу. Кажуть, їм скрізь відповідали, що дорога непроїзна і рятувальники пробитися до них не можуть. Допомагали зігрітися місцеві жителі: приносили теплий чай, людей з маленькими дітьми забрали до себе.
Зараз у районі замети сягають півтора метра, колісна техніка не змогла пробитися. Уночі з Одеси відправили гусеничну техніку, залізницею спорядили спеціальний бульдозер.
Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області. В Дніпропетровській області також перекрито рух транспорту через снігопади.
Також у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.
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