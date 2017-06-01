Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В п'ятьох областях України обмежили рух транспорту

З 12:00 було обмежено рух для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської обл
У Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов.
В п Снігопад на Закарпатті. Фото: Корреспондент

У Дніпропетровській області перекрито рух для всіх видів транспорту на трасах:

Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);

Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від кордону Кіровоградської до межі з Запорізькою областю);

Р-74 П'ятихатки - Кривий Ріг - Широке) від Кривого Рогу до Широкого, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху.

В Кіровоградській обл. перекривають рух на дорогах через снігопад, інформує "Укравтодор" на офіційній сторінці в Facebook

Зокрема, з 12:00 було обмежено рух для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської обл.

З 15:00 в Кіровоградській обл. вводиться заборона на виїзд для всіх категорій транспортних засобів на автошляхах області та дорогах загального користування державного і місцевого значення.

Рішення про перекриття доріг було прийнято на засіданні обласного оперативного штабу.

Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання та сильні снігові замети.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2017 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.