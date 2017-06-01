В п'ятьох областях України обмежили рух транспорту

З 12:00 було обмежено рух для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської обл

У Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов.

У Дніпропетровській області перекрито рух для всіх видів транспорту на трасах:

Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);

Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від кордону Кіровоградської до межі з Запорізькою областю);

Р-74 П'ятихатки - Кривий Ріг - Широке) від Кривого Рогу до Широкого, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху.

В Кіровоградській обл. перекривають рух на дорогах через снігопад, інформує "Укравтодор" на офіційній сторінці в Facebook.

Зокрема, з 12:00 було обмежено рух для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської обл.

З 15:00 в Кіровоградській обл. вводиться заборона на виїзд для всіх категорій транспортних засобів на автошляхах області та дорогах загального користування державного і місцевого значення.

Рішення про перекриття доріг було прийнято на засіданні обласного оперативного штабу.

Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання та сильні снігові замети.