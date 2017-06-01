В п'ятьох областях України обмежили рух транспорту
У Дніпропетровській області перекрито рух для всіх видів транспорту на трасах:
Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);
Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від кордону Кіровоградської до межі з Запорізькою областю);
Р-74 П'ятихатки - Кривий Ріг - Широке) від Кривого Рогу до Широкого, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху.
В Кіровоградській обл. перекривають рух на дорогах через снігопад, інформує "Укравтодор" на офіційній сторінці в Facebook.
Зокрема, з 12:00 було обмежено рух для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської обл.
З 15:00 в Кіровоградській обл. вводиться заборона на виїзд для всіх категорій транспортних засобів на автошляхах області та дорогах загального користування державного і місцевого значення.
Рішення про перекриття доріг було прийнято на засіданні обласного оперативного штабу.
Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання та сильні снігові замети.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: