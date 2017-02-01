Синоптики прогнозують різке похолодання на Різдво в Україні
6 січня в Києві температура знизиться до 12-14 градусів морозу вдень і 14-16 градусів морозу вночі. Наступного дня мороз буде ще міцніший - до 17-19 градусів удень і 19-21 градус уночі, без опадів. Такий самий прогноз і по Львову, повідомляють на сайті Укргідрометцентру.
У Харкові, Дніпрі та Одесі 6 січня вдень очікується 4-7 градусів морозу вдень і 6-9 градусів уночі. 7 січня у всіх трьох містах буде 10-13 градусів нижче нуля, вночі в Харкові та Дніпрі - 14-16 градусів. При цьому опадів до 5 січня не буде, а на Святвечір і Різдво очікуються снігопади.
У Вінниці 6 січня також прогнозується різке похолодання до 13-15 градусів уночі і 8-10 градусів удень. На Різдво вдень очікується 13-15 градусів морозу, вночі 16-18 градусів.
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