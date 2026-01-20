У Мічигані через снігову бурю зіштовхнулися понад 100 авто

Правоохоронці повідомили, що було "багато травмованих", але про загиблих інформація не надходила.

Через сильний снігопад, який укрив увесь американський штат Мічиган, на автомагістралі зіштовхнулися більш як 100 автомобілів.

Про це пише ABC News.

Масове зіткнення змусило поліцію штату закрити обидва напрямки міжштатної автомагістралі вранці 19 січня, поки рятувальники діставали автомобілі. Поліціянти повідомили, що було "багато травмованих", але про загиблих інформація не надходила.

Один із водіїв розповів, що ледь бачив автомобілі попереду себе, оскільки сніг засипав дорогу. Він зміг безпечно зупинити своє авто, але потім вирішив з'їхати з дороги, щоб уникнути зіткнення.

"Було трохи страшно просто слухати все це — удари й гуркіт позаду себе. Я бачив, що було переді мною. Я не міг точно бачити, що було позаду мене", — розповів чоловік.