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В Україні через негоду знеструмлено 71 населений пункт

В Одеській області знеструмлено 35 населених пунктів
Через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області.
В Україні через негоду знеструмлено 71 населений пункт Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"В період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях, а саме: Одеській – 35 н.п., Львівській – 14 н.п., Херсонській – 10 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Кіровоградській – 2 н.п., Київській – 2 н.п., Черкаській – 1 н.п", -  повідомляє прес-служба ДержНС.

Бригади обленерго залучені до відновлення енергопостачання.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській, Кіровоградській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській обмежено.

Також у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.

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07 01 2017 10:37
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