На Львівщині від переохолодження померли двоє людей

Один із загиблих був мешканцем Злочівського району, інший - Бузького

Протягом 8 січня від переохолодження в Львівській області померло двоє осіб, ще семеро госпіталізовано до лікарень

Один із загиблих був мешканцем Злочівського району, інший - Бузького. Госпіталізовані особи - мешканці Золочівського, Бузького, Миколаївського та Жидачівського районів, а також м. Борислав. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Нагадаємо, різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни 6 січня було зафіксовано перші жертви переохолодження.