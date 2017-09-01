CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом 8 січня від переохолодження в Львівській області померло двоє осіб, ще семеро госпіталізовано до лікареньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині від переохолодження померли двоє людей
Один із загиблих був мешканцем Злочівського району, інший - Бузького
Фото: vseverske.info
Один із загиблих був мешканцем Злочівського району, інший - Бузького. Госпіталізовані особи - мешканці Золочівського, Бузького, Миколаївського та Жидачівського районів, а також м. Борислав. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Нагадаємо, різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни 6 січня було зафіксовано перші жертви переохолодження.
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09 01 2017 11:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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