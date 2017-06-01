На Львівщині чотири людини померли від переохолодження
"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 людина. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні оперативного штабу, повідомляє ЛІГА.net.
Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.
Раніше IPress.ua повідомляв, що у Закарпатській області через снігопад зійшли дві лавини. Снігові маси перекрили рух чотирьом автівкам, скільки людей було у транспорті наразі невідомо
Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання.
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