На Львівщині чотири людини померли від переохолодження

У лікарні з переохолодженням та обмороженням звернулися півсотні українців

Різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни зафіксовано перші жертви переохолодження.

"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 людина. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні оперативного штабу, повідомляє ЛІГА.net.

Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.

Раніше IPress.ua повідомляв, що у Закарпатській області через снігопад зійшли дві лавини. Снігові маси перекрили рух чотирьом автівкам, скільки людей було у транспорті наразі невідомо

Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання.