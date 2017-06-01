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На Львівщині чотири людини померли від переохолодження

У лікарні з переохолодженням та обмороженням звернулися півсотні українців
Різке посилення морозів на території України вже призвело до трагедій: на заході країни зафіксовано перші жертви переохолодження.
На Львівщині чотири людини померли від переохолодження Фото: earth-chronicles.ru

"За оперативною інформацією з шести областей, на сьогодні з переохолодженням та обмороженням звернулася до медиків 51 людина. Четверо, на жаль, загинули. Всі загиблі - з Львівської області", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні оперативного штабу, повідомляє ЛІГА.net.

Лінчевський також зазначив, що найчастіше з переохолодженням звертаються у Волинській та Закарпатській областях.

Раніше IPress.ua повідомляв, що у Закарпатській області через снігопад зійшли дві лавини. Снігові маси перекрили рух чотирьом автівкам, скільки людей було у транспорті наразі невідомо

Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання.

 

 

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06 01 2017 13:59
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