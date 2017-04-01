На Закарпатті лавини перешкоджають руху транспорту Снігові маси перекрили рух чотирьом автівкам, скільки людей було у транспорті наразі невідомо

У Закарпатській області через снігопад зійшли дві лавини.

Фото: lenta-ua.net

"Внаслідок погіршення погодних умов 4 січня на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин", - йдеться у повідомленні прес-служби регіональної ДержНС на сторінці у Facebook. Одна лавина зійшла на на автошляху між населеними пунктами Нересниця та Ш. Луг Тячівського району. Ще одна зійшла на автошляху Колочава-Хуст в районі с. Вільшани Хустського району. За попередніми даними снігові маси перекрили рух чотирьом автомобілям. Наразі на місце подій направили пожежно-рятувальні підрозділи. Досі не відомо, скільки людей перебували у автівках. Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання.

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