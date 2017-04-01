CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Закарпатській області через снігопад зійшли дві лавини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті лавини перешкоджають руху транспорту
Снігові маси перекрили рух чотирьом автівкам, скільки людей було у транспорті наразі невідомо
Фото: lenta-ua.net
"Внаслідок погіршення погодних умов 4 січня на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин", - йдеться у повідомленні прес-служби регіональної ДержНС на сторінці у Facebook.
Одна лавина зійшла на на автошляху між населеними пунктами Нересниця та Ш. Луг Тячівського району.
Ще одна зійшла на автошляху Колочава-Хуст в районі с. Вільшани Хустського району. За попередніми даними снігові маси перекрили рух чотирьом автомобілям.
Наразі на місце подій направили пожежно-рятувальні підрозділи. Досі не відомо, скільки людей перебували у автівках.
Нагадаємо, у переддень Різдва, 6 січня, в Україні очікується різке похолодання.
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04 01 2017 18:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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