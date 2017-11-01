В Україні знову очікуються хуртовини та снігопад
"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 11 січня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні ДСНС.
"В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг та мокрий сніг", - додають у Держслужбі.
А 12 січня сильний вітер очікується у Карпатах, на Харківщині та на Донбасі.
"Шановні громадяни! Будьте обережні під час перебування на вулиці та по можливості не користуйтеся власним автотранспортом!", - закликають рятувальники.
Нагадаємо, що вчора ДСНС зняла обмеження для руху вантажних автомобілів в Одеській області, які були встановлені через негоду.
Додамо, що в Україні в період з 5 по 7 січня в ДТП загинули 22 людини.
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