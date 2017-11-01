Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні знову очікуються хуртовини та снігопад

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с
Держслужба з надзвичайних ситуацій прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.
В Україні знову очікуються хуртовини та снігопад Фото: Корреспондент

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 11 січня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні ДСНС.

"В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг та мокрий сніг", - додають у Держслужбі.

А 12 січня сильний вітер очікується у Карпатах, на Харківщині та на Донбасі.

"Шановні громадяни! Будьте обережні під час перебування на вулиці та по можливості не користуйтеся власним автотранспортом!", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, що вчора ДСНС зняла обмеження для руху вантажних автомобілів в Одеській області, які були встановлені через негоду.

Додамо, що в Україні в період з 5 по 7 січня в ДТП загинули 22 людини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2017 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat