В Україні знову очікуються хуртовини та снігопад

Держслужба з надзвичайних ситуацій прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 11 січня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні ДСНС.

"В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг та мокрий сніг", - додають у Держслужбі.

А 12 січня сильний вітер очікується у Карпатах, на Харківщині та на Донбасі.

"Шановні громадяни! Будьте обережні під час перебування на вулиці та по можливості не користуйтеся власним автотранспортом!", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, що вчора ДСНС зняла обмеження для руху вантажних автомобілів в Одеській області, які були встановлені через негоду.

Додамо, що в Україні в період з 5 по 7 січня в ДТП загинули 22 людини.