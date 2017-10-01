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ДСНС зняла обмеження для руху вантажівок на Одещині

У той же час залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на дорогах Одеса-Рені та Одеса-Кучурган
ДСНС зняла обмеження для руху вантажних автомобілів в Одеській області, які були встановлені через негоду.
ДСНС зняла обмеження для руху вантажівок на Одещині Фото: Корреспондент

"З 18 год. 9 січня знято обмеження руху вантажних, великогабаритних транспортних засобів на автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (межа Одеської області)", - повідомляє прес-служба ДСНС.

У той же час залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на дорогах Одеса-Рені та Одеса-Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автодорогах: Кіровоград-Платонове, Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші.

Також повідомляється, що в Хмельницькій області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 18 населених пунктів. У Миколаївській області - до 8 населених пунктів.

На дорозі місцевого значення в с. Ульянівка Братського району Миколаївської області проїзд ускладнений.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області. В Дніпропетровській області також перекрито рух транспорту через снігопади.

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10 01 2017 06:49
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