ДСНС зняла обмеження для руху вантажівок на Одещині
"З 18 год. 9 січня знято обмеження руху вантажних, великогабаритних транспортних засобів на автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (межа Одеської області)", - повідомляє прес-служба ДСНС.
У той же час залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на дорогах Одеса-Рені та Одеса-Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автодорогах: Кіровоград-Платонове, Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші.
Також повідомляється, що в Хмельницькій області відновлено проїзд на дорогах місцевого значення до 18 населених пунктів. У Миколаївській області - до 8 населених пунктів.
На дорозі місцевого значення в с. Ульянівка Братського району Миколаївської області проїзд ускладнений.
Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області. В Дніпропетровській області також перекрито рух транспорту через снігопади.
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