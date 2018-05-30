Ліси Херсонщини охоронятиме армія

Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації, голова Ради оборони області Андрій Гордєєв.

"Під час сьогоднішнього засідання Ради оборони області щодо лісової пожежі в Олешківському районі Херсонської області обговорили причини, збитки та подальші дії всіх відповідних органів по ліквідації стихійних явищ. За останні два дні в Олешківському лісомисливському господарстві виникли дві великі пожежі: 27 травня – охопила площу 27 га, 28 травня у Раденському лісництві утворилася ще одна пожежа, площа – 600 га. Як коментує перший заступник начальника Головного управління ДСНС України у Херсонській області Олександр Рудницький, причина пожеж – це людський фактор, а саме навмисний підпал; розповсюдженню вогню сприяв сильний поривчастий вітер. Ми маємо забезпечити максимально швидке реагування на підпали, тому військові спільно з лісниками заступають на охорону лісів Херсонщини", – повідомив Гордєєв.

За його словами, залучення військових до охорони лісів дасть можливість збільшити периметр охорони лісів і знизити кількість підпалів. Наразі проводиться інформаційна робота з мешканцями усіх населених пунктів, які знаходяться в межах загрози лісової пожежі, а також налагоджується система оповіщення.

На засіданні Ради оборони області також було вирішено звернутися до Прем'єр-міністра України щодо відновлення фінансування лісів Херсонщини, адже вони є не ресурсними, а виконують захисну функцію, зазначив голова ОДА.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, минулої неділі, 27 травня, на Херсонщині в Олешківському районі на території Раденського лісництва Олешківського лісомисливського господарства виникла лісова пожежа.

На ранок 30 травня площа цієї пожежі становила 580 гектарів лісу, з них 265 гектарів – верхового лісу. Пожежу гасять рятувальники Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Донецької областей, працівники лісового господарства та військові.

Херсонщина на сьогодні є одним із найменш заліснених регіонів України. До 2007 року показник заліснення території області становив 4,4%. Після великих лісових пожеж 2007-го та 2012-го років, він зменшився до 3%. Зараз внаслідок висадки нових лісів показник заліснення вдалося збільшити, і він знову перевищив 4%. Проте в низці районів області лісистість становить менш як 1% їх території. Виключна більшість наявних на даний час на Херсонщині лісових масивів і, зокрема, хвойних, є рукотворними, висадженими для закріплення пісків.