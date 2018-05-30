CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПожежа в Херсонській області вже охопила близько 580 га лісового масиву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежа в Херсонській області охопила близько 580 га лісу
Майже на половині площі - верхова пожежа
Фото: facebook.com/pressjfo.news
"Олешківське лісомисливське господарство. Раденське та Олешківське лісництво. Площа пожежі становить орієнтовно 580 га лісу, з них 265 верхового", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що 28 травня поблизу с. Раденськ Олешковского району стався спалах лісового масиву на площі близько 130 га (з них 70 га верхової пожежі).
Як писав iPress.ua, рятувальники продовжують гасити вогонь на території третього, четвертого, 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства.
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