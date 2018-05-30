Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежа в Херсонській області охопила близько 580 га лісу

Майже на половині площі - верхова пожежа
Пожежа в Херсонській області вже охопила близько 580 га лісового масиву.
Пожежа в Херсонській області охопила близько 580 га лісу Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Олешківське лісомисливське господарство. Раденське та Олешківське лісництво. Площа пожежі становить орієнтовно 580 га лісу, з них 265 верхового",повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, що 28 травня поблизу с. Раденськ Олешковского району стався спалах лісового масиву на площі близько 130 га (з них 70 га верхової пожежі).

Як писав iPress.ua, рятувальники продовжують гасити вогонь на території третього, четвертого, 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2018 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з

Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.