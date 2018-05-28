На Херсонщині горять 100 гектарів лісу, – ФОТО

Рятувальники продовжують гасити вогонь на території третього, четвертого, 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства.

Як повідомляють у ДСНС, пожежу у 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району, повідомлення про яку надійшло до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області 27 травня о 13:25, станом на 18:00 вдалося локалізувати на площі 25 га, з яких 7 га верхового. 28 травня тут триває проливання окремих осередків тліючої лісової підстилки. На місці пожежі чергують 4 одиниці техніки та 15 рятувальників обласної ДСНС та 4 одиниці техніки та 10 працівники лісової охорони.



Фото: facebook.com/MNSKHERSON



Фото: facebook.com/MNSKHERSON



Фото: facebook.com/MNSKHERSON



Фото: facebook.com/MNSKHERSON

Водночас, за інформацією рятувальників, 28 травня, близько 13:30 біля с. Раденськ Олешківського району на території 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 50 га, з них 10 га верхової.

Станом на 18:00 гасіння на площі близько 100 га з яких 50 га верхового ускладнюється сильними поривами вітру.

"До ліквідації пожежі залучено 111 чол. та 34 од. тех., з них від ДСНС 61 чол. особового складу та 15 од. техніки, 3 повітряних судна (від ДСНС – 2 літаки АН-32П, від МО України – вертоліт МІ-8). 7 скидів води зробив вертоліт і 3 рази обидва літаки. Також направлено допоміжну техніку з Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської області (15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу)", – зазначають у ДСНС.

На місці пожежі розгорнули пересувний пункт управління, координацію заходів щодо гасіння пожежі здійснює оперативна група Головного управління ДСНС в Херсонській області на чолі з начальником ГУ ДСНС України Сергієм Чорним та представники Херсонської обласної державної адміністрації на чолі з заступником голови ХОДА Вадимом Чабаном.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: facebook.com/MNSKHERSON



Фото: facebook.com/MNSKHERSON