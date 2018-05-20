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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Маск розповів подробиці про електромобіль Tesla Model 3 з двома моторами

Tesla Model 3 з двома моторами надійде у продаж за ціною $78 тисяч
Голова Tesla Motors Ілон Маск розповів про електрокар Model 3, який компанія готує до випуску.
Маск розповів подробиці про електромобіль Tesla Model 3 з двома моторами Фото: twitter.com/TeslaModel3News

Автівка отримає повний привід і буде оснащена двома двигунами - в передній і в задній частині автомобіля. Один двигун розрахований на рух з максимальною швидкістю, другий - на максимальний пробіг. У разі відмови одного з двигунів машина зможе продовжувати рух на другому.

 

Максимальна швидкість електромобіля - 250 кілометрів на годину. До 96 кілометрів на годину він буде розганятися за 3,5 секунди. Заряду батарей вистачить на 500 кілометрів шляху.

 

 

Додамо, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск опублікував відео з концептом електробуса для тунелів під містами, які розробила його компанія The Boring Company.

 

Також, Tesla відзвітувала про рекордний квартальний збиток.

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20 05 2018 16:40
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