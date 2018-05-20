Маск розповів подробиці про електромобіль Tesla Model 3 з двома моторами
Автівка отримає повний привід і буде оснащена двома двигунами - в передній і в задній частині автомобіля. Один двигун розрахований на рух з максимальною швидкістю, другий - на максимальний пробіг. У разі відмови одного з двигунів машина зможе продовжувати рух на другому.
Tesla AWD is dual motor, so you can fully drive the car even if one breaks— Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.
Максимальна швидкість електромобіля - 250 кілометрів на годину. До 96 кілометрів на годину він буде розганятися за 3,5 секунди. Заряду батарей вистачить на 500 кілометрів шляху.
Додамо, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск опублікував відео з концептом електробуса для тунелів під містами, які розробила його компанія The Boring Company.
Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions.— Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.
Також, Tesla відзвітувала про рекордний квартальний збиток.
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