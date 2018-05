Маск розповів подробиці про електромобіль Tesla Model 3 з двома моторами

Автівка отримає повний привід і буде оснащена двома двигунами - в передній і в задній частині автомобіля. Один двигун розрахований на рух з максимальною швидкістю, другий - на максимальний пробіг. У разі відмови одного з двигунів машина зможе продовжувати рух на другому.

Tesla AWD is dual motor, so you can fully drive the car even if one breaks

Максимальна швидкість електромобіля - 250 кілометрів на годину. До 96 кілометрів на годину він буде розганятися за 3,5 секунди. Заряду батарей вистачить на 500 кілометрів шляху.

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions.