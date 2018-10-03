Маск показав концепт автобуса майбутнього

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск опублікував відео з концептом електробуса для тунелів під містами, які розробила його компанія The Boring Company.

Відповідне відео Маск опублікував на своїй сторінці у Twitter.

"Гадаю, це можна назвати підземним автономним електричним автобусом зі швидкістю 150 миль на годину (241 км/год), який автоматично перемикається між тунелями і ліфтами. Таким чином, так, це автобус", — написав Маск.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

The Boring Company змістить акценти при бурінні підземних тунелів: тепер в пріоритеті будуть не авто, а транспортування пішоходів та велосипедистів.

"Новий план The Boring Company: усі тунелі та Hyperloop матимуть в пріоритеті пішоходів та велосипедистів, а не автомобілі", - написав Маск.

Він також зазначив, що його компанія планує створити величезну кількість невеликих станцій по усьому місту.

"Міська система матиме тисячі невеличких станцій, за розмірами як одне паркувальне місце, яке знаходитиметься поряд із місцем вашого призначення та плавно вплітатиметься в "тканину" міста", - написав він.

"Це буде краще, ніж невелика кількість великих станцій, як в метро", - додав Маск.

Раніше повідомлялося, що транспортне управління Вашингтона видало попередній дозвіл компанії The Boring Company на реалізацію проекту підземної автомагістралі.