На Чонгарі бійці ЗСУ силою зайняли територію організації "Аскер", - Чубаров

"Початком інциденту стало невмотивоване і силове заняття військовослужбовцями облаштованій громадською організацією "Аскер" території, на якій базуються бійці формованого кримськотатарського батальйону їм. Номана Челебиджихана", - написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

За його словами, військовослужбовцями ЗСУ були пошкоджені окремі споруди та майно організації, а також робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації "Аскер".

Чубаров повідомив, що зараз на місці працюють представники Національної поліції і СБУ. Також представник Меджлісу кримскотарского народу в Херсонській області Абмеджіт Сулейманов та координатор акції "Громадянська блокада "Криму" Ленур Іслямов.

У той же час в оперативному командуванні "Південь" спростували інформацію про напад з боку ВСУ.

"Підрозділ, який входить до складу військової частини оперативного командування "Південь" і виконує бойові завдання в Херсонський області, на кордоні з Кримом, облаштовувало за наказом командира бойові позиції. Під час здійснення необхідного переліку робіт, на позиції прибутку максимально озброєнні представники незаконного збройного формування. Враховуючи специфіку підрозділу та умови ситуації, формування були затримані, роззброєні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз продовжується облік озброєння, яке було вилучено.

"Повідомлення про напад Збройних сил України на громадську організацію "Аскер" є ні чим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні сили України, внести певний розлад і недовіра в українському суспільстві", - додали в командуванні "Південь".

Відзначимо, що представники організації "Аскер" спільно з українськими прикордонниками раніше несли службу в контрольних пунктах в'їзду/виїзду на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

13 лютого місцеві ЗМІ повідомили, що в селі Чонгар озброєні люди у військовій формі, захопили базу кримськотатарського батальйону їм. Номана Челебиджихана. За допомогою БТРа був протаранений паркан розташування батальйону і намет, в якій знаходилися люди. Також надходили повідомлення, що застосовувалася вогнепальна зброя. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконних збройних угруповань.