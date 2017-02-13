Військові, які несуть службу в Херсонській області, заявили про атаку на них
Дана заява була зроблена у зв'язку з тим, що деякі ЗМІ опублікували повідомлення про те, що нібито ЗСУ напали на кримськотатарський батальйон "Аскер".
"Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування "Південь" і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з Кримом, облаштовували за наказом командира бойові позиції. Під час здійснення необхідного переліку робіт, на позиції прибутку максимально озброєні представники незаконного збройного формування ", - йдеться в повідомленні.
У заяві йдеться, що представники збройного формування були затримані і роззброєні.
"Повідомлення про напад Збройних Сил України на громадську організацію "Аскер" є ні чим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні Сили України, внести певний розлад і недовіру в українському суспільстві", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі пояснюють обстріли позицій АТО, які були здійснені останнім часом, "відсутністю зв'язку" з командуванням.
Також за даними розвідки, на території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.
За минулу добу на Донбасі зафіксовано 59 обстрілів з боку бойовиків, двох військових ЗСУ поранено.
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