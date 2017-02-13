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Військові, які несуть службу в Херсонській області, заявили про атаку на них

В ЗСУ заявили про чергову провокацію з боку російських спецслужб
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконних збройних угруповань.
Військові, які несуть службу в Херсонській області, заявили про атаку на них Фото: tsn.ua

Дана заява була зроблена у зв'язку з тим, що деякі ЗМІ опублікували повідомлення про те, що нібито ЗСУ напали на кримськотатарський батальйон "Аскер".

 "Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування "Південь" і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з Кримом, облаштовували за наказом командира бойові позиції. Під час здійснення необхідного переліку робіт, на позиції прибутку максимально озброєні представники незаконного збройного формування ", - йдеться в повідомленні.

У заяві йдеться, що представники збройного формування були затримані і роззброєні.

"Повідомлення про напад Збройних Сил України на громадську організацію "Аскер" є ні чим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні Сили України, внести певний розлад і недовіру в українському суспільстві", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі пояснюють обстріли позицій АТО, які були здійснені останнім часом, "відсутністю зв'язку" з командуванням.

Також за даними розвідки, на території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 59 обстрілів з боку бойовиків, двох військових ЗСУ поранено.

 

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