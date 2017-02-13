Захопленням на Чонгарі керував п'яний майор ЗСУ, - ЗМІ

Майор, "вирішив відновити справедливість", за скаргою місцевого підприємця, з якими випивав

Захопленням території громадської огранізації в Чонгарі (Херсонська область) керував п'яний майор Збройних сил України Сергій Шпанко.

"Командир 34 батальйону 57 бригади ЗСУ Сергій Шпанко керував захопленням "Аскера", побиттям людей. Захопленням керував п'яний майор, якому поскаржився місцевий підприємець - власник кафе і ринку на Чонгарі", - повідомив журналіст Осман Пашаєв у Facebook.

За інформацією журналіста, бізнесмен випивав з майором і розповів йому, що "татари захопили ділянку землі та розташували на ньому блокаду".

Зважаючи на це, майор, "вирішив відновити справедливість", підняв солдатів і відправив їх "звільняти вірменського підприємця від татарського ярма".

"Вранці майор вибачався перед представниками місцевого Меджлісу, яких теж поклали обличчям на землю", - повідомив журналіст.

Крім того, журналіст повідомив, що найближчим часом буде опубліковано відео інциденту в Чонгарі.

"У нас на руках є відео, на якому п'яний майор вранці вибачається за напад вночі...Як тільки буде інтернет, ми викладемо це відео в будь-якому випадку", - написав журналіст.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконних збройних угруповань.

Згодом, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у селі Чонгар Херсонської області українські військові силою зайняли територію громадської організації "Аскер".