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Захопленням на Чонгарі керував п'яний майор ЗСУ, - ЗМІ

Майор, "вирішив відновити справедливість", за скаргою місцевого підприємця, з якими випивав
Захопленням території громадської огранізації в Чонгарі (Херсонська область) керував п'яний майор Збройних сил України Сергій Шпанко.
Захопленням на Чонгарі керував п Фото: komtv

"Командир 34 батальйону 57 бригади ЗСУ Сергій Шпанко керував захопленням "Аскера", побиттям людей. Захопленням керував п'яний майор, якому поскаржився місцевий підприємець - власник кафе і ринку на Чонгарі", - повідомив журналіст Осман Пашаєв у Facebook.

За інформацією журналіста, бізнесмен випивав з майором і розповів йому, що "татари захопили ділянку землі та розташували на ньому блокаду".

Зважаючи на це, майор, "вирішив відновити справедливість", підняв солдатів і відправив їх "звільняти вірменського підприємця від татарського ярма".

"Вранці майор вибачався перед представниками місцевого Меджлісу, яких теж поклали обличчям на землю", - повідомив журналіст.  

Крім того, журналіст повідомив, що найближчим часом буде опубліковано відео інциденту в Чонгарі.

"У нас на руках є відео, на якому п'яний майор вранці вибачається за напад вночі...Як тільки буде інтернет, ми викладемо це відео в будь-якому випадку", - написав журналіст.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконних збройних угруповань.

Згодом, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у селі Чонгар Херсонської області українські військові силою зайняли територію громадської організації "Аскер".

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13 02 2017 12:42
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