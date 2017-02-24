На Дніпропетровщині посадовці "Укрзалізниці" незаконно заволоділи держкоштами
В результаті їх протиправних дій держава зазнала збитків на загальну суму близько 20 млн гривень, повідомляє ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.
"Правоохоронці встановили, що посадові особи регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" закуповували продукцію низької якості за завищеною ціною. Під час тендерних процедур посадові особи використовували підроблені документи з недостовірними даними. З метою легалізації протиправних оборудок зловмисники використовували реквізити товариств з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.
В рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) виробництва було проведено 5 обшуків, в ході яких вилучено фінансово-господарська документація, комп'ютерна техніка і гроші в загальній сумі 120 тис. гривень та 8 тис. євро.
Також отримані свідчення свідків, які підтверджують незаконну схему збагачення. На цей момент обшуки тривають.
Нагадаємо, що провоохоронці спіймали в Одеській області посадовця "Одеської дистанції електропостачання" регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" на хабарі в $10,5 тис.
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