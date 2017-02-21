Чиновника "Укрзалізниці" затримали на хабарі в $10,5 тис

Провоохоронці спіймали в Одеській області посадовця "Одеської дистанції електропостачання" регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" на хабарі в $10,5 тис.

Чиновник вимагав та одержав від підприємства гроші за дозвіл на підключення додаткового трансформатора для постачання електроенергії на об’єкт, повідомляє прес-служба прокуратури Одещини.

Хабарника спіймали "на гарячому" у вівторок, 21 лютого. Відкрите кримінальне провадження щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала на хабарі співробітника карного розшуку Бердянського відділу поліції.