НОВИНИПровоохоронці спіймали в Одеській області посадовця "Одеської дистанції електропостачання" регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця" на хабарі в $10,5 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чиновника "Укрзалізниці" затримали на хабарі в $10,5 тис
Хабарника спіймали "на гарячому"
Фото:lustration.org.ua
Чиновник вимагав та одержав від підприємства гроші за дозвіл на підключення додаткового трансформатора для постачання електроенергії на об’єкт, повідомляє прес-служба прокуратури Одещини.
Хабарника спіймали "на гарячому" у вівторок, 21 лютого. Відкрите кримінальне провадження щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала на хабарі співробітника карного розшуку Бердянського відділу поліції.
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21 02 2017 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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