Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі

Його підозрюють у службовій недбалості.

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у справі щодо загибелі людей через підтоплення у місті.

Про це повідомив кореспондент hromadske.

Сторона обвинувачення зазначила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті. Це, своєю чергою, під час зливи у вересні призвело до підтоплень та загибелі людей.

Прокурори клопотали про два місяці цілодобового домашнього арешту для Труханова в Одесі, з електронним браслетом та здачею паспортів. Прокурори вважають, що є ризик переховування Труханова від правоохоронців, бо, мовляв, він має громадянство рф.