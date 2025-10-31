Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі

31 жовтня 2025, 19:09
Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua
Його підозрюють у службовій недбалості.
Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у справі щодо загибелі людей через підтоплення у місті. 
 
Про це повідомив кореспондент hromadske.
 
Сторона обвинувачення зазначила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті. Це, своєю чергою, під час зливи у вересні призвело до підтоплень та загибелі людей.
 
Прокурори клопотали про два місяці цілодобового домашнього арешту для Труханова в Одесі, з електронним браслетом та здачею паспортів. Прокурори вважають, що є ризик переховування Труханова від правоохоронців, бо, мовляв, він має громадянство рф.
 
Сам Труханов просив не задовольняти клопотання, називаючи справу частиною "політичної диверсії" проти нього.
 
"Для мене те, що відбувається зараз, — не те що несподіванка, а якийсь треш. Я зовсім не розумію зміст цієї підозри. Це тяжке обвинувачення, особливо коли вчинення кримінального злочину передбачене службовою недбалістю. Виконуючи свої обов’язки, мене було обрано "Людиною року" як раз за виконання своїх обов’язків як міського голови. Це дуже серйозна нагорода, серйозне визнання в Україні. Проводився аналіз моїх дій, результатів. Тому дуже неприємно слухати, коли прокурор заявив, що я так погано виконую свою роботу", — сказав він.
 
Труханов назвав ситуацію з водовідведенням в Одесі "дуже тяжкою" та заявив, що протягом років було реалізовано багато проєктів під його керівництвом. Пізніше адвокат Труханова зачитав у суді низку рішень про ремонти у місті як доказ, що міська рада займалася проблемою водовідведення у межах доступного фінансування.
 
Зрештою, суд призначив Труханова цілодобовий домашній арешт. Йому заборонено покидати Одесу без рішення прокурора чи суду.
 
Засідання проводили у Печерському райсуді Києва. Труханов долучився у режимі відеоконференції з приміщення Одеського окружного адмінсуду.

 

Одесавійна в Україніросія окупанти

