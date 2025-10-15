Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Одеську МВА очолить глава Дніпропетровщини Сергій Лисак

15 жовтня 2025, 12:33
Одеську МВА очолить глава Дніпропетровщини Сергій Лисак
Фото: Telegram / Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ.
Одеську міську військову адміністрацію очолив вже колишній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 
 
Про це свідчить розпорядження президента від 15 жовтня.
 
Своїми указами Володимир Зеленський звільнив Лисака з посади в ОВА та утворив Одеську міську військову адміністрацію. Тим часом адміністрацію на Дніпропетровщині тимчасово очолить перший заступник Лисака на попередній посаді — Владислав Гайваненко. 
 
Тим часом очільник Одеси Геннадій Труханов дав брифінг у будівлі міської ради і заявив, що досі залишається міським головою. 
 
Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства «в певних осіб» й ухвалив щодо них "відповідні рішення", не назвавши імен.
 
А згодом СБУ підтвердила, що українське громадянство припинили очільнику Одеси Геннадію Труханову, бо він, мовляв, має дійсний закордонний паспорт. У спецслужбі кажуть, що російський суд скасував чинність його внутрішнього паспорта рф за зверненням представників самого ж одеського міського голови.
Одесавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється