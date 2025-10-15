Одеську МВА очолить глава Дніпропетровщини Сергій Лисак

Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ.

Одеську міську військову адміністрацію очолив вже колишній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про це свідчить розпорядження президента від 15 жовтня. Своїми указами Володимир Зеленський звільнив Лисака з посади в ОВА та утворив Одеську міську військову адміністрацію. Тим часом адміністрацію на Дніпропетровщині тимчасово очолить перший заступник Лисака на попередній посаді — Владислав Гайваненко.

Тим часом очільник Одеси Геннадій Труханов дав брифінг у будівлі міської ради і заявив, що досі залишається міським головою.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства «в певних осіб» й ухвалив щодо них "відповідні рішення", не назвавши імен.

А згодом СБУ підтвердила, що українське громадянство припинили очільнику Одеси Геннадію Труханову, бо він, мовляв, має дійсний закордонний паспорт. У спецслужбі кажуть, що російський суд скасував чинність його внутрішнього паспорта рф за зверненням представників самого ж одеського міського голови.