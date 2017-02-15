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На Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом було самозаймання, а не підпал, - прокуратура

Луценко зазначив, що чекає покарання винних за трагедію
Експертиза показала, що на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом було самозаймання, а не підпал.
На Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом було самозаймання, а не підпал, - прокуратура Фото: 112.ua

"Я хочу почути врешті-решт відповідальність посадових осіб Львова за загиблих на звалищі. У вас вже все є, у вас є експертиза, що це не підпал, державна експертиза встановила, що це самозаймання через недотримання технологічних норм. Хто винен? Суспільство чекає відповіді. Три, вибачте, трупа та їх близькі чекають відповіді! Минулого тижня експертиза закінчилася, далі ваша відповідальність", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, звертаючись до прокурора Львівської області, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, що 29 травня, о 05:07 стало відомо про пожежу території сміттєзвалища КМП "Збиранка" у с. Великі Грибовичі Жовківського району, що в безпосередній близькості до Львова.

Під завалами опинилось четверо людей, одного з яких так і не знайшли. 31 травня рятувальники знайшли тіло третього загиблого.

Через інцидент місцева сільрада повністю закрила Грибовицьке сміттєзвалище з 1 червня.

7 червня на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова знову сталося займання сміття. Через небезпеку сходження нової лавини, внаслідок утворення великої тріщини, пожежу почали гасити за допомогою авіації.

Як повідомляв iPress.ua, міський голова Львова Андрій Садовий вважає причиною пожежі, що спричинив зсуви і загибель людей на Грибовицькому сміттєзвалищі, став підпал.

 
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15 02 2017 13:12
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