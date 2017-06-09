На США насувається ураган "Катя"

Зараз максимальна постійна швидкість вітру в урагані "Катя" досягає 65 кілометрів на годину

Нове стихійне лихо загрожує Америці - в Мексиканській затоці сформувався тропічний шторм "Катя".

Черговий ураган піде за "Ірмою", зараз він розташований десь в 165 кілометрах на схід від мексиканського міста Тампіко. Шторм поступово зміщується на схід і південний схід. Швидкість його руху не перевищує 4 кілометрів на годину. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Національний ураганний центр США.

Зараз максимальна постійна швидкість вітру в урагані "Катя" досягає 65 кілометрів на годину, але протягом двох днів шторм посилиться.

Нагадаэмо, вчора влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.

Раніше на території штату Техас пройшов ураган "Харві". Губернатор штату Грег Ебботт оцінив збитки від урагану "Харві"у суму від 150 до 180 мільярдів доларів США.