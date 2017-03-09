Губернатор Техасу оцінив збитки від урагану "Харві"

Ебботт повідомив, що збитки від "Харві" перевищать втрати внаслідок потужних ураганів "Катріна" та "Сенді"

Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт оцінив збитки від урагану "Харві"у суму від 150 до 180 мільярдів доларів США.

Він заявив про це в неділю, 3 вересня, пише DW.

Ебботт повідомив, що збитки від "Харві" перевищать втрати внаслідок потужних ураганів "Катріна" (спустошив у 2005 році Нью-Орлеан) та "Сенді" (налетів у 2012-му на північно-східне узбережжя США).

"Катріна", наскільки я пригадую, спричинила (збитків, – ред.) на 120 мільярдів доларів, але якщо поглянути на кількість будинків і підприємств, які це ("Харві", – ред.) зачепило, то я думаю, що це коштуватиме суттєво більше, ніж 120 мільярдів доларів, вірогідно, від 150 до 180 мільярдів… Це набагато більше, ніж ураган "Сенді", – цитує губернатора інформагенція Reuters.

"Харві" – найпотужніший ураган, який налетів на Техас за останні 50 років. За нинішніми даними, стихія вбила 47 людей. Ще понад мільйон мешканців були змушені покинути свої зруйновані, пошкоджені або затоплені домівки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити 7,85 мільярда доларів для ліквідації наслідків негоди в Техасі. Губернатор Ебботт, за даними Reuters, назвав це "першим платежем" і нагадав, що доведеться відбудувати "четверте найбільше місто США (Х'юстон, – ред.), як і цілий географічний регіон".

Тисячі мешканців міста Х'юстон у неділю мусили евакуюватися через воду, яка назбиралася в міському резервуарі та переповнила його. Люди покинули свої домівки, щоб з нього можна було спустити частину води.

Агентство з охорони довкілля США в неділю висловило занепокоєння з приводу 13 забруднених колишніх індустріальних об'єктів у Техасі, які нині затоплені та можуть стати джерелами поширення токсичних речовин.

Нагадаємо, благодійний фонд голлівудського актора Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів новоствореному фонду допомоги жертвам урагану "Харві" в Техасі United Way Harvey Recovery Fund.

Водночас новий ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.