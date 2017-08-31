США загрожує новий ураган Ірма

Ірма стала четвертим буревієм за період ураганів цього року в США

Ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр ураганів США.

Прогнозується, що потужність Ірми посилиться в ніч з четверга на п'ятницю. Протягом наступних декількох днів цей ураган досягне свого піку і буде надзвичайно небезпечним, попереджають у Національному центр ураганів США.

Ірма стала четвертим буревієм за період ураганів цього року в США.

Раніше повідомлялося, шо в результаті урагану Гарві, що спустошив південно-східне узбережжя США, постраждали близько 6,8 млн жителів Техасу, це майже чверть населення американського штату.