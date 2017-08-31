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США загрожує новий ураган Ірма

Ірма стала четвертим буревієм за період ураганів цього року в США
Ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.
США загрожує новий ураган Ірма Фото: АВС

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр ураганів США.

Прогнозується, що потужність Ірми посилиться в ніч з четверга на п'ятницю. Протягом наступних декількох днів цей ураган досягне свого піку і буде надзвичайно небезпечним, попереджають у Національному центр ураганів США.

Ірма стала четвертим буревієм за період ураганів цього року в США.

Раніше повідомлялося, шо в результаті урагану Гарві, що спустошив південно-східне узбережжя США,  постраждали близько 6,8 млн жителів Техасу, це майже чверть населення американського штату.

Як повідомляв iPress.ua, у Техасі ураган "Гарві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.

 

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31 08 2017 20:37
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