ЄС розпочав підготовку 21-го пакета санкцій проти рф

Європейський Союз розпочав роботу над 21-м пакетом санкцій проти росії у відповідь на її війну проти України.

"ЄС нарешті ухвалив 20-й пакет санкцій. Але ми ще не завершили. росія фінансує свою агресію за рахунок енергоносіїв. Ці крани мають бути повністю перекриті, зокрема шляхом заборони морських перевезень її нафти. Ми посилюватимемо тиск, доки росія не припинить війну та не повернеться до своїх кордонів. Робота над наступним пакетом санкцій розпочалася", – заявив Цахкна.

За його словами, Євросоюз має намір і надалі нарощувати економічний тиск на москву, зокрема через обмеження енергетичного сектору, який залишається ключовим джерелом фінансування російської війни. Окремо глава естонського МЗС наголосив, що підтримка України з боку партнерів зберігається.

"Україна не залишається наодинці", – додав він.