росія кидає африканських найманців у м'ясні штурми – ГУР
23 квітня 2026, 19:09
Фото: ГУР МОУ
Ліквідовано групу кенійців.
Російські війська продовжують залучати іноземних найманців до штурмових дій проти України. Ворог використовує їх як одноразовий ресурс. Нещодавно в зоні бойових дій ліквідували ще одну групу громадян Кенії.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, одного із загиблих ідентифікував проєкт "Хочу жить". Йдеться про Ньямбуру Еріка Мвангі, 2003 року народження. Разом із ним до росії прибули ще троє громадян Кенії - Ванджіра Джозеф Камау, Карітхі Джоел Нгуре та Кібет Рональд Кіпкуруї. Як встановлено, група прибула до Ярославля 23-24 жовтня 2025 року. Після короткої підготовки - близько півтора тижня - іноземців направили до бойових підрозділів. Мвангі спочатку отримав спеціальність радіотелефоніста, однак згодом його перевели до штурмового підрозділу.
На початку року його залучили до бойових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині. За попередніми даними, він загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби штурму. У ГУР зазначають, що, попри домовленості Кремля з окремими африканськими державами щодо припинення вербування, Росія продовжує залучати іноземців до війни. За наявними даними, встановлено щонайменше 2 965 громадян африканських країн, які підписали контракти зі збройними силами рф.
Найбільше найманців походять із Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру, Малі, Південного Судану та ПАР. Станом на серпень 2025 року підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців, однак реальні втрати, ймовірно, значно вищі. У розвідці наголошують, що російська армія системно кидає іноземців у "м'ясні штурми", де вони швидко гинуть без належної підготовки та підтримки. Раніше повідомлялося, що росія активно вербує найманців з країн Африки, зокрема для участі у боях на Харківському напрямку. За даними українських підрозділів, таких бійців часто відправляють у найнебезпечніші ділянки фронту, де вони зазнають значних втрат.