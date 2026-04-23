росія кидає африканських найманців у м'ясні штурми – ГУР

Ліквідовано групу кенійців.

Російські війська продовжують залучати іноземних найманців до штурмових дій проти України. Ворог використовує їх як одноразовий ресурс. Нещодавно в зоні бойових дій ліквідували ще одну групу громадян Кенії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, одного із загиблих ідентифікував проєкт "Хочу жить". Йдеться про Ньямбуру Еріка Мвангі, 2003 року народження. Разом із ним до росії прибули ще троє громадян Кенії - Ванджіра Джозеф Камау, Карітхі Джоел Нгуре та Кібет Рональд Кіпкуруї. Як встановлено, група прибула до Ярославля 23-24 жовтня 2025 року. Після короткої підготовки - близько півтора тижня - іноземців направили до бойових підрозділів. Мвангі спочатку отримав спеціальність радіотелефоніста, однак згодом його перевели до штурмового підрозділу.