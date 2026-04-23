23 квітня 2026, 20:53
Все більше американців не підтримують Трампа у питанні війни в Україні – опитування
Лише 32% американців заявили, що впевнені в тому, що Трамп приймає правильні рішення.
Республіканці та демократи дотримуються різних думок щодо повномасштабної війни росії проти України.
 
Про це свідчать результати опитування, проведеного Pew Research Center.
 
Згідно з опитуванням, республіканці частіше вважають, що США надають Україні занадто велику підтримку. Вони також висловлюють більшу довіру до президента США Дональда Трампа щодо війни, але в останні місяці їхня впевненість знизилася. Соціологи зазначили, що 32% американців заявили, що впевнені в тому, що Трамп приймає правильні рішення щодо війни рф проти України. Це на 8% менше, ніж у серпні 2025 року. Також опитування показало, що демократи частіше, ніж республіканці, заявляють, що війна між росією та Україною важлива для них особисто (62% проти 49% серед республіканців).
 
Крім того, соціологи з'ясували, що приблизно 8 з 10 американців загалом негативно ставляться як до росії, так і до кремлівського диктатора путіна. За останній рік думки не зазнали значних змін. Соціологи додали, що половина дорослих американців вважає, що президент України Володимир Зеленський чинить правильно щодо світових справ, тоді як 40% опитаних не згодні з цим твердженням. Демократи висловлюють більш позитивні думки про Зеленського, ніж республіканці.
 
Також опитування показало, що 29% американців вважають, що США не надають достатньої підтримки Україні. У лютому 2025 року цей показник становив 22%. Крім того, у новому опитуванні більше республіканців заявили, що вважають росію ворогом, ніж у 2025 році. Водночас серед демократів людей з такою думкою стало менше.
 
Говорячи про підтримку України, 29% опитаних заявили, що США не надають Україні достатньої підтримки. Ще 26% вважають, що підтримка надається в потрібному обсязі, а 20% впевнені, що підтримка надається в надмірному обсязі. Соціологи звернули увагу на те, що демократи більш ніж у чотири рази частіше, ніж республіканці, вважають, що США не надають достатньої підтримки Україні (50% проти 11%).

 

