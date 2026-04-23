США повністю контролюють Ормузьку протоку

Іранська протока – повністю під контролем США.

Про це написав президент Дональд Трамп у своїй соцмережі.

"Ми повністю контролюємо Ормузьку протоку. Жоден судно не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона "запечатана" доти, доки Іран не зможе укласти угоду", – заявив Трамп.

Він зазначив, що "Ірану дуже важко зрозуміти, хто їхній лідер" і в країні триває "внутрішньополітична боротьба між "жорсткими" силами, які зазнають нищівних поразок на полі бою, та "поміркованими", які зовсім не помірковані".

В іншому дописі президент США заявив, що наказав американським ВМС знищувати всі судна, які будуть мінувати Ормузьку протоку.

"Жодних вагань бути не повинно. Крім того, наші тральщики прямо зараз очищають протоку", – додав Трамп.