США повністю контролюють Ормузьку протоку

23 квітня 2026, 17:57
Фото DR
Трамп розпорядився знищувати всі кораблі, які будуть встановлювати там міни.
Іранська протока – повністю під контролем США.
 
Про це написав президент Дональд Трамп у своїй соцмережі.
 
"Ми повністю контролюємо Ормузьку протоку. Жоден судно не може увійти або вийти без дозволу ВМС США. Вона "запечатана" доти, доки Іран не зможе укласти угоду", – заявив Трамп.
 
Він зазначив, що "Ірану дуже важко зрозуміти, хто їхній лідер" і в країні триває "внутрішньополітична боротьба між "жорсткими" силами, які зазнають нищівних поразок на полі бою, та "поміркованими", які зовсім не помірковані".
 
В іншому дописі президент США заявив, що наказав американським ВМС знищувати всі судна, які будуть мінувати Ормузьку протоку.
 
"Жодних вагань бути не повинно. Крім того, наші тральщики прямо зараз очищають протоку", – додав Трамп.
 
Нагадаємо, що США можуть зіткнутися з тривалими наслідками війни з Іраном, зокрема у вигляді високих цін на енергоносії та ускладнення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це стало відомо після закритого брифінгу представника Пентагону для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників 21 квітня.
СШАвійна в Україніросія окупантиОрмузька протока

