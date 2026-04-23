23 квітня 2026, 19:31
Перший транш кредиту від ЄС становитиме 45 млрд євро
Його можуть надати цього кварталу.
Перший транш із кредиту на 90 млрд євро від ЄС для України становитиме 45 млрд.
 
Про це на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
 
Вона вважає, що цю позику можуть надати протягом другого кварталу цього року. Перший пакет буде спрямований на фінансування озброєння, зокрема – дронів. Президент Володимир Зеленський назвав розблокування позики фундаментальним і наголосив, що це підтримали всі лідери країни ЄС.
 
Це посилить, перш за все, нашу армію. Українські сили. І дозволить нам наростити виробництво, купити більше засобів протиповітряної оборони, аби захистити більше енергосистем перед зимою, врятувати більше життів”, – сказав український президент. 
 
Президент Євроради Антоніу Кошта назвав ухвалення 20-го пакету санкцій та розблокування кредиту двома важливими кроками на шляху до досягнення справедливого миру для України. 
 
Перш за все – посилення українських сил і їхньої можливості продовжувати боротьбу, щоб захиститися від російського вторгнення. Другий крок – посилення тиску на Росію, аби вона серйозно ставилася до мирних перемовин”, – сказав він.
 
Третім кроком підтримки буде відкриття першого перемовного кластеру для вступу України в Євросоюз. 
 
Ми зробили перші два кроки і зробимо наступний”, – запевнив він. 

 

