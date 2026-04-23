США перехопили судно з іранською нафтою в Індійському океані

23 квітня 2026, 19:51
США перехопили судно з іранською нафтою в Індійському океані
Вашингтон попереджає, що буде й надалі контролювати судноплавство в цьому регіоні.
США заявили про проведення нічної морської операції, під час якої американські сили піднялися на борт судна без громадянства, що підпадає під санкції.
 
Про це йдеться у публікації Міністерства оборони США в мережі X.
 
У відомстві уточнили, що дії відбувалися в акваторії Індійського океану в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Військові провели огляд і взяли під контроль судно, на яке поширюються санкційні обмеження.
 
Йдеться про судно M/T Majestic X, яке, за даними американської сторони, транспортувало нафту з Ірану. У США підкреслили, що подібні операції триватимуть і надалі. Американська сторона має намір посилювати контроль у міжнародних водах, щоб перешкоджати діяльності незаконних мереж і припиняти перевезення, які можуть підтримувати Іран.
 
Також наголошується, що міжнародні води не повинні використовуватися як укриття для обходу санкцій. У Пентагоні заявили про намір і далі обмежувати можливості суден, причетних до подібних схем, і не допускати їхнього вільного переміщення в морському просторі.

 

