США перехопили судно з іранською нафтою в Індійському океані

Вашингтон попереджає, що буде й надалі контролювати судноплавство в цьому регіоні.

США заявили про проведення нічної морської операції, під час якої американські сили піднялися на борт судна без громадянства, що підпадає під санкції.

Про це йдеться у публікації Міністерства оборони США в мережі X.

У відомстві уточнили, що дії відбувалися в акваторії Індійського океану в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Військові провели огляд і взяли під контроль судно, на яке поширюються санкційні обмеження.

Йдеться про судно M/T Majestic X, яке, за даними американської сторони, транспортувало нафту з Ірану. У США підкреслили, що подібні операції триватимуть і надалі. Американська сторона має намір посилювати контроль у міжнародних водах, щоб перешкоджати діяльності незаконних мереж і припиняти перевезення, які можуть підтримувати Іран.