Україна запускає новий рівень "малої" ППО – Федоров

Україна розпочала системне масштабування технології віддаленого керування дронами-перехоплювачами, що дозволяє збивати ворожі цілі на відстані сотень і тисяч кілометрів від оператора.

За словами міністра, Україна стала першою державою у світі, яка системно масштабує віддалене управління засобами перехоплення. Ключовою особливістю технології є те, що пілот більше не прив’язаний до конкретної позиції на фронті. Управління дроном здійснюється із захищеного середовища у тилових містах (Києві, Львові) або навіть з-за кордону. Федоров зазначив, що таке рішення не лише підвищує ефективність ППО, а й критично знижує ризики для життя українських операторів.

"Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони. Ми можемо масштабувати спроможності без прив’язки до лінії зіткнення", – наголосив міністр оборони.