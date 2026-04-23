Україна запускає новий рівень "малої" ППО – Федоров

23 квітня 2026, 21:55
Фото: Getty Images
Україна розпочала системне масштабування технології віддаленого керування дронами-перехоплювачами, що дозволяє збивати ворожі цілі на відстані сотень і тисяч кілометрів від оператора.
 
Про це заявив міністр оборони України Михайла Федорова.
 
За словами міністра, Україна стала першою державою у світі, яка системно масштабує віддалене управління засобами перехоплення. Ключовою особливістю технології є те, що пілот більше не прив’язаний до конкретної позиції на фронті. Управління дроном здійснюється із захищеного середовища у тилових містах (Києві, Львові) або навіть з-за кордону. Федоров зазначив, що таке рішення не лише підвищує ефективність ППО, а й критично знижує ризики для життя українських операторів.
 
"Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони. Ми можемо масштабувати спроможності без прив’язки до лінії зіткнення", – наголосив міністр оборони.
 
На сьогодні понад 10 українських виробників уже інтегрували рішення для віддаленого керування у свої системи. Розвиток технології став можливим завдяки ініціативі кластера Brave1, яка стартувала рік тому. Міноборони ставить за мету досягти показників у 100% детекції та не менше ніж 95% знешкодження ворожих цілей у межах розвитку "малої" ППО.
 
"За завданням президента продовжуємо розвивати інновації для захистя українського неба. Сьогодні маємо підтверджений результат - збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів", – зазначив голова відомства.

 

