Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Нацкомісія затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання

З 1 квітня тариф на газ зміниться
Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
Нацкомісія затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання Фото: kp.by

З 1 квітня ціна на газ для населення буде розділена на дві складові: на ціну газу як товару (4942 гривень/тис. куб. м плюс гранична торговельна націнка газопостачальної компанії 3,2%) і абонплату за підключення до мереж, повідомляють "Українські новини".

Згідно з рішенням Кабміну, таку абонплату встановлює НКРЕКП на підставі приєднаної потужності кожного споживача (типу газового лічильника). В тариф закладено витрати "Укртрансгазу" на транспортування газу магістральними газопроводами до газорозподільних систем (близько 23% у структурі тарифу).

Для прикладу, з 1 квітня тариф на розподіл газу для побутових споживачів компанії "Київоблгаз" становитиме 2,549 коп./куб. м на годину, для промислових - 3,607 коп./куб. м на годину (всі тарифи без ПДВ). При цьому в Києві для побутових і непобутових споживачів ПАТ "Київгаз" тариф буде однаковий - 1,273 коп./куб. м на годину.

Зараз встановлено остаточну ціну на газ для населення, яка становить 6879 гривень/тис. куб. м з урахуванням усіх витрат на транспортування, податки та торгові націнки.

Розмір абонплати для побутових споживачів встановлено значно нижчий за тариф для промислових споживачів, з метою соціального захисту. Але впродовж трьох років рівні тарифів для побутових і непобутових споживачів планують зрівняти.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив на рік спеціальні зобов'язання НАК Нафтогаз України та інших суб'єктів ринку за пільговим продажем природного газу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2017 12:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.