Нацкомісія затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання

Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

З 1 квітня ціна на газ для населення буде розділена на дві складові: на ціну газу як товару (4942 гривень/тис. куб. м плюс гранична торговельна націнка газопостачальної компанії 3,2%) і абонплату за підключення до мереж, повідомляють "Українські новини".

Згідно з рішенням Кабміну, таку абонплату встановлює НКРЕКП на підставі приєднаної потужності кожного споживача (типу газового лічильника). В тариф закладено витрати "Укртрансгазу" на транспортування газу магістральними газопроводами до газорозподільних систем (близько 23% у структурі тарифу).

Для прикладу, з 1 квітня тариф на розподіл газу для побутових споживачів компанії "Київоблгаз" становитиме 2,549 коп./куб. м на годину, для промислових - 3,607 коп./куб. м на годину (всі тарифи без ПДВ). При цьому в Києві для побутових і непобутових споживачів ПАТ "Київгаз" тариф буде однаковий - 1,273 коп./куб. м на годину.

Зараз встановлено остаточну ціну на газ для населення, яка становить 6879 гривень/тис. куб. м з урахуванням усіх витрат на транспортування, податки та торгові націнки.

Розмір абонплати для побутових споживачів встановлено значно нижчий за тариф для промислових споживачів, з метою соціального захисту. Але впродовж трьох років рівні тарифів для побутових і непобутових споживачів планують зрівняти.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив на рік спеціальні зобов'язання НАК Нафтогаз України та інших суб'єктів ринку за пільговим продажем природного газу.