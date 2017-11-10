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Нідерланди заборонять продавати авто на пальному

На сьогодні частка електрокарів у Нідерландах становить лише 2%
Уряд Нідерландів оприлюднив план, за яким продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння заборонять до 2030 року
Нідерланди заборонять продавати авто на пальному Фото: en.wikipedia.org

Про це повідомляє Electrek.

Спочатку Нідерланди планували перейти на електромобілі до 2025 року, але потім змінили дату на 2030 рік.

На сьогодні частка електрокарів у Нідерландах становить лише 2%. Передбачається, що комплексний законотворчій підхід разом із зростанням пропозицій на ринку електромобілей дозволить втілити урядовий план.

Таким чином Нідерланди долучилися до низки інших країн Європи, чиї уряди втілюють аналогічні ініціативи. Так, про плани заборонити продаж автомобілів на пальному раніше заявили Франція та Велика Британія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Франції планує заборонити продаж автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами з 2040 року.

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11 10 2017 20:59
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